Brazil – Peru, shënohen dy gola të shpejtë

Fillimisht Peru ka barazuar shifrat nga pika e bardhë, pas prekjes së topit me dorë nga Thiago Silva.

E nga 11-metërshi nuk mund të gabonte sulmuesi veteran, Guerrero (44’) i cili baraspeshoi gjithçka.

Ndryshe, ky ishte ishte goli i parë i pësuar i ‘Seleçaos’ në këtë kompetecion.

PERU EQUALIZE! Paolo Guerrero slots the pen past Alisson and the #CopaAmerica final is tied at 1! @perusoccer @CopaAmerica pic.twitter.com/R8IcSHZqP0

