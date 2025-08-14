Brahimaj: Është pabesi për vendin çdo ndihmë për vazhdimin e pushtetit të Kurtit
Deputeti i AAK-së, Lahi Brahimaj ka deklaruar se është pabesi për vendin dhe të ardhmen e shtetit të Kosovës, çfarëdo ndihme për vazhdimin e pushtetit nga Albin Kurti.
Ai ka thënë se fjala e pambajtur mbetet vetëm pabesi.
“Nga odat ku kemi shkuar fshat për fshat me premtime të sakta e deri në studio televizive moderne ku i jemi drejtuar opinionit publik, besa që kemi lidhur me qytetarët është ajo për mbrojtjen e Kosovës. Edhe nga armiqtë, edhe nga keqqeverisja sunduese”, ka shkruar Brahimaj.
“Fjala e pambajtur mbetet vetëm pabesi, asgjë më pak”, ka shkruar ai në një postim në Facebook.