Bradley Cooper mbështet Irina Shayk në romancën e re me Kanye West

Kur bëhet fjalë për Irina Shayk që është në lidhje me Kanye West, Bradley Cooper nuk ka asgjë përveç se i dëshiron më të mirat ish-të dashurës së tij, shkruan US Weekly, transmeton lajmi.net.

“Bradley do të ishte plotësisht mbështetës për këdo që Irina zgjedh deri më sot, ai thjesht dëshiron që ajo të jetë e lumtur”, tha një burim për Us Weekly pasi doli lajmi për romancën e modeles me muzikantin.

Cooper, 46 vjeç, dhe Shayk, 35 vjeçe, filluan lidhjen më 2015 dhe mirëpritën vajzën e tyre Lea De Seine, në mars 2017.

Çifti u nda në qershor 2019, por kanë qëndruar në jetën e njëri-tjetrit pasi u japin përparësi të qenit prindër dhe duke punuar për miqësinë e tyre.

“Bradley dhe Irina nuk janë vetëm në marrëdhënie të mira si bashkëpunëtorë, ata janë gjithashtu të afërt si miq dhe ndajnë gjëra personale me njëri-tjetrin”, shtoi burimi.

Të mërkurën më 9 qershor u konfirmua se modelja po takohet me West, 44 vjeç.

Fotot e publikuara nga Daily Mail tëmMërkurën treguan se dyshja kalonin kohë së bashku në Francë për ditëlindjen e reperit, katër muaj pas ndarjes së tij nga Kim Kardashian. /Lajmi.net/