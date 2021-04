Brad Pitt kishte rolin e prezantuesit në ‘Oscars 2021’

Aktori 57-vjeçar fitoi çmimin e Aktorit më të Mirë Përkrahës në Oscars vitin e kaluar për portretizimin e tij për Cliff Booth në filmin Quentin Tarantino Once Upon a Time in Hollywood, transmeton lajmi.net.

Ndërsa, këtë vit, ai u ngjit në skenën e Oscars në Union Station në Los Angelos për të prezantuar çmimin e aktores më të mirë në rol dytësor.

Pitt kishte veshur një kostum klasik të zi me një pallto të zezë këmishë hark të zi, pantallona të zeza dhe këpucë.

Flokët e tij të gjatë bjondë u tërhoqën prapa në një bisht të vogël ndërsa u ngjit në skenë.

Para se të prezantonte çmimin ai zbuloi se ku filloi dashuria e tij për filmat, ashtu si shumë prej prezantuesve të tjerë gjatë gjithë natës.

“Dashuria ime për filmat filloi në makinën lokale, duke parë Clint Eastwood dhe Godzilla,” tha Pitt me një buzëqeshje.

Ai gjithashtu zbuloi se të nominuarit u dashuruan me filma në moshë të re, duke përfshirë Yuh-jung Youn, i cili, ra në dashuri me filmat përmes punës së aktoreve si Maggie Smith dhe regjisorëve Robert Altman dhe Mike Leigh./Lajmi.net/