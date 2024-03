BQK u bën thirrje qytetarëve që të pranojnë para në euro përmes llogarisë bankare

Banka Qendrore e Kosovës (BQK) përmes komunikimit elektronik (SMS) u bën thirrje qytetarëve të vendit që të pranojnë para përmes llogarisë bankare në euro.

BQK njofton po ashtu se qytetarët mund të kursejnë dhe këmbejnë para në cilën do valutë.

“Qytetarë të nderuar, pranoni para përmes llogarise bankare në euro. Kurseni dhe këmbeni në cilëndo valutë. Hapni llogari me shërbime bazike, pa tarifë të hapjes dhe të mirëmbajtjes”, thuhet në sms dërguar qytetarëve.

Më 1 shkurt, në Kosovë ka hyrë në fuqi rregullorja e Bankës Qendrore të Kosovës që parasheh që vetëm valuta euro të përdoret për pagesa, duke i dhënë fund përdorimit të dinarit serb.

Banka Qendrore e Kosovës (BQK) në kuadër të veprimeve të saj për zbatim të lehtësuar të efekteve të rregullores për operacione me para të gatshme në komunitete të caktuara, kishte njoftuar lidhur me Planin me veprime shtesë të cilat pritet të realizohen në një afat sa më të shkurtër, por jo më gjatë se tre muaj, në bashkëpunim edhe me bankat dhe institucionet tjera financiare.

BQK në planin 10 pikësh parasheh të kontribuon veçanërisht tek qytetarët me qasje të kufizuar në financa dhe shërbime financiare dhe mundëson rritjen e qasjes në financa të sigurta përmes bankave dhe institucioneve financiare jobankare, gjithpërfshirjen financiare dhe mbrojtjen e tyre nga aktivitetet financiare të pashëndosha, si angazhime të vazhdueshme të BQK-së mbi bazën e praktikave më të mira evropiane.