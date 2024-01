BQK merr vendim ta largoj dinarin, në Prelluzhë të Vitisë përdoret me të madhe ajo Banka Qendrore e Kosovës ka marrë vendim që në Kosovë të largohet dinari si vlerë monetare dhe të shërbehen vetëm me euro. Vendimi pritet të hyj nga nesër, me datë 1 shkurt. Gazetarja e lajmi.net ka vizituar fshatin Prelluzhë të Vitisë, ku ka banorë me shumicë serbe. Qytetarët aty kanë treguar se shërbehen me dinar,…