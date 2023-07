BQK me guvernator të ri, Kuvendi zgjedh Ahmet Ismaili Me 56 vota nga deputetët e pranishëm në sallë, Ahmet Ismaili është zgjedhur guvernator i BQK-së. Ismaili si kundërkandidat e pati Lulzim Ismajlin, i cili mori vetëm 4 vota. Këta dy emra morën mbështetjen e Qeverisë së Kosovës në mbledhjen e 150-të të ekzekutivit. Sipas njoftimit të Qeverisë, ky vendim do të përcillet në Kuvendin…