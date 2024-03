“BQK-ja do ta ketë fokus Edukimin Financiar” – Nënshkruajnë marrëveshje mirëkuptimi me Shoqatën e Bankave të Kosovës Banka Qendrore e Republikës së Kosovës (BQK) ka nënshkruar Marrëveshje të Mirëkuptimit në fushën e Edukimit Financiar me përfaqësuesit e sektorit financiar: Shoqatën e Bankave të Kosovës (SHBK), Asociacionin e Institucioneve Mikrofinanciare të Kosovës (AMIK) dhe Byronë Kosovare të Sigurimit (BKS). Kjo është bërë bë kuadër të Javës ndërkombëtare të Parasë që po shënohet nga…