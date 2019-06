Bota e futbollit mban zi pas vdekjes tragjike të Jose Antonio Reyes

Jose Antonio Reyes, vdiq në mëngjesin e së shtunës, më 1 qershor në moshën 35 vjeçare.

Futbollisti i cili ka luajtur në radhët e Extremadura, ka humbur jetën pas një aksidenti në trafik.

Lajmi për humbjen e Reyes, ka tronditur futbollin, dhe gjithë protagonistët e tij.

Shumë skuadra dhe lojtarët tashmë kanë dërguar ngushëllimet e tyre për familjen dhe shokët e Reyes.

“Ne nuk mund të ofronim lajme më të këqija. Anëtari i skuadrës sonë, Jose Antonio Reyes, ka ndërruar jetë pas një aksidenti në trafik. Prehu në paqe”, ishte shkrimi i Sevillas, skuadër ku Reyes ka luajtur për disa vite./Lajmi.net/

Our thoughts and prayers go out to the family, friends, and teammates of Jose Antonio Reyes.

Rest in Peace. pic.twitter.com/RGmwzQxU9k

— Borussia Dortmund (@BlackYellow) June 1, 2019