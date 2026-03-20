“Bota asnjëherë s’ka qenë më e trazuar”, Ipeshkvi i Kosovës bën thirrje për unitet dhe mirëkuptim

Ipeshkvi i Kosovës, Dodë Gjergji ka uruar të gjithë qytetarëve të Kosovës Fitër Bajrami pavarësisht fesë që u takojnë. Ai së bashku me një delegacion nga Kisha Katolike ka vizituar Bashkësinë Islame të Kosovës, ku u ka uruar festën e Fitër Bajramit me mesazhin për unitet dhe tolerancë ndërfetare. Gjergji shpreson për paqe në të…

20/03/2026 09:53

Ipeshkvi i Kosovës, Dodë Gjergji ka uruar të gjithë qytetarëve të Kosovës Fitër Bajrami pavarësisht fesë që u takojnë.

Ai së bashku me një delegacion nga Kisha Katolike ka vizituar Bashkësinë Islame të Kosovës, ku u ka uruar festën e Fitër Bajramit me mesazhin për unitet dhe tolerancë ndërfetare.

Gjergji shpreson për paqe në të gjithë botën, pasi sipas tij, ajo asnjëherë nuk ka qenë më e trazuar.

“Është një moment i mirë që të gjithë së bashku të festojmë. Ju uroj të gjithëve pavarësisht besimit katolik apo mysliman. Ne të gjithë kemi paqe në zemrat tona, harmoni dhe lumturi në familjet tona e mirëkuptim në shoqërinë tonë. I ftoj të gjithë të lutemi për paqe në botë sepse bota asnjëherë s’ka qenë më e trazuar se në këto momente. Ne në të vërtetë i festojmë Bajram e Pashk, por shqiptarinë e kemi bashkë dhe të ardhmen duhet ta ruajmë si të tillë”, tha ai.

BIK-un pritet ta vizitojnë edhe përfaqësues tjerë të institucioneve dhe liderë politikë.

