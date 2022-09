Boston Celtics bëjnë ndryshime në parket, në nderim të Bill Russell

Më herët gjatë këtij viti, Bill Russell u nda nga jeta.

Njeriu që fitoi 11 tituj kampioni në NBA dhe që njihej si ‘sekretari i mbrojtjes’, Bill Russell u nda nga jeta, si pasojë e një sëmundjeje.

Ikona e Boston Celtics tashmë do të nderohet nga ish-skuadra e tij, në një formë të veçantë.

Celtics do të vendosin një numër 6 në zonën e trapezit, në nderim të ikonës Russell, i cili mbante atë numër në fanellën e tij, përcjell lajmi.net.

What a way to honor the legend, Bill Russell 😤 pic.twitter.com/5bA29UaHvW

— Celtics Nation (@CelticsNationCP) September 20, 2022