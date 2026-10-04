Bosnja voton, qytetarët kërkojnë ndryshim mes tensioneve politike
Të dielën janë hapur qendrat e votimit në Bosnje dhe Hercegovinë, ku rreth 3.4 milionë votues po zgjedhin tre anëtarët e Presidencës, deputetët e Parlamentit dhe drejtuesit e dy entiteteve të vendit. Zgjedhjet zhvillohen në një klimë të tensionuar, me ndarjet etnike dhe problemet ekonomike në qendër të debatit. Në disa qendra votimi pati vonesa…
Bota
Të dielën janë hapur qendrat e votimit në Bosnje dhe Hercegovinë, ku rreth 3.4 milionë votues po zgjedhin tre anëtarët e Presidencës, deputetët e Parlamentit dhe drejtuesit e dy entiteteve të vendit.
Zgjedhjet zhvillohen në një klimë të tensionuar, me ndarjet etnike dhe problemet ekonomike në qendër të debatit.
Në disa qendra votimi pati vonesa për shkak të problemeve me sistemin e ri elektronik të identifikimit dhe skanimit të votave, i futur për të parandaluar manipulimet.
Fushata është dominuar nga Milorad Dodik, edhe pse ai nuk është kandidat.
Ish-presidenti i Republika Srpska-s, i cili është i ndaluar të mbajë poste publike pas një dënimi, vazhdon të ketë ndikim të madh politik.
Partia e tij pritet të ruajë kontrollin në entitetin serb.
Shumë qytetarë shprehen të zhgënjyer nga politika dhe akuzojnë liderët se përdorin nacionalizmin për të shmangur problemet e përditshme, si standardi i ulët i jetesës dhe largimi i të rinjve.
Bosnja, ende e ndarë politikisht dhe etnikisht që nga lufta e viteve 1992–1995, po përpiqet gjithashtu të avancojë drejt anëtarësimit në Bashkimin Evropian, ndërsa ndikimi i Rusisë në Republika Srpska mbetet një çështje shqetësuese për Perëndimin.