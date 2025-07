“Bosi i drogës” Shemsi Bahtiri lëndohet gjatë shëtitjes në Burgun e Sigurisë së Lartë- rri disa ditë në QKUK

Një ngjarje jo shumë e zakonshme raportohet të ketë ndodhur në një prej burgjeve të Kosovës.

Pikërisht në Burgun e Sigurisë së Lartë lëndim trupor pësoi i arrestuarit për narkotikë të llojit kokainë dhe heroinë, Shemsi Bahtiri.

Shemsi Bahtiri është lënduar gjatë shëtitjes (aktivitetit rekreativ sportive) në shëtitoren e burgut.

Kjo është konfirmuar për lajmi.net nga Shërbimi Korrektues i Kosovës.

Të njëjtit deklaruan se pas dëmtimit, ai u transferua për në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës për marrjen e trajtimit mjekësor.

“I paraburgosuri Shemsi Bahtiri është lënduar gjatë shëtitjes (aktivitetit rekreativ-sportiv) në shëtitoren e burgut. Pas dëmtimit, ai është transferuar për trajtim mjekësor në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës (QKUK)”,thuhet në përgjigje.

I njëjti kishte qëndruar në trajtim mjekësor për disa javë dhe tanimë është kthyer sërish në burg.

“Pas marrjes së trajtimit të nevojshëm, i njëjti është kthyer në paraburgim në Burgun e Sigurisë së Lartë”, u tha tutje në përgjigje.

Shemsi Bahtiri, i njohur ndryshe në publik si ish-anëtari i Lëvizjes Vetëvendosje u prangos nga Policia e Kosovës pas një hetimi të gjatë e që lidhej me narkotikët.

Bahtiri u arrestua më 3 qershor- ai u arrestua në Prishtinë në një operacion të gjerë e të koduar “Qielli i Thyer”.

Në këtë operacion morën pjesë rreth 600 zyrtarë policorë.

Bahtiri që u arrestua në këtë rast, dyshohet për pjesëmarrje në një grup kriminal të heroinës dhe kokainës- si dhe të shpërlarjes së parave.

E bashkë me të , si i dyshuar është përmendur edhe djali Brilant Bahtiri i cili vazhdon të jetë në arrati.

Operacioni i njohur “Qielli i Thyer” u realizua me urdhër të Prokurorisë Speciale , derisa dyshohet se të gjithë personat e dyshimtë dhe tanimë të arrestuar nga ky rast kanë kryer veprat penale përmes aplikacioni “SkyECC dhe EncroChat”, dy platforma të koduara të komunikimit.

Prokuroria Speciale, për rastin e të ndaluarve të dyshuar për shitblerje të drogës, si dhe për shpëlarje parash, thotë se gjatë vitit 2024 dhe 2025, ka pranuar një pjesë të transkripteve të përgjimeve të aplikacionit SkyECC të cilat thotë se i ka siguruar nga shteti francez dhe ato të siguruara përmes EUROPOL dhe shteti belg, raporte këto të siguruara përmes bashkëpunimit të shtetit të Kosovës me EUROPOL (Agjencia e Bashkimit Evropian për Zbatimin e Ligjit) dhe ato të siguruara përmes bashkëpunimit juridik ndërkombëtar me shtetin francez.

Nga ky aksion policia kishte arrestuar 22 persona, janë bastisur 47 dhe autoritetet kanë sekuestruar sasi të mëdha të pasurisë dhe dëshmive materiale, përfshirë lëndë narkotike:

29 vetura 134,900 euro para të gatshme 20,040 franga zvicerane 490 dollarë 13,000 euro para të falsifikuara 9 orë dore luksoze 36 armë të llojeve të ndryshme 1,569 fishekë dhe 1,292 copë municion një prese për paketim heroine dhe kokaine laptopë, telefona, USB dhe dokumente Po ashtu, sipas Prokurorisë, janë ngrirë 400 mijë euro në llogari bankare dhe janë vënë nën ndalim të gjitha paluajtshmëritë që u përkasin të dyshuarve.

Ndryshe Lëvizja Vetëvendosje pati deklaruar se e ka larguar nga data-baza e partisë, emrin e të dyshuarit, i cili është arrestuar pas një operacioni policor të udhëhequr nga Prokuroria Speciale e Kosovës, i koduar me emrin “Qielli i Thyer”.Në reagimin e LVV-së nuk është përmendur emri i të dyshuarit, mirëpo të njëjtit i referohen si emri i personit për të cilin është përfolur në media.

“Megjithatë pas këtij informacioni ne menjëherë kemi verifikuar emrin për të parë nëse i njëjti ekziston në databazën tonë.Në këtë mënyrë, për korrektësi, në përputhje me Statutin dhe rregullat e brendshme, Komisioni ynë disiplinor ka marrë vendim për largimin e personit me emrin e njëjtë. Ky vendim qëndron në fuqi deri në sqarimin e verifikimin e plotë nëse bëhet fjalë për personin e njëjtë me atë të organeve të drejtësisë”- thuhej në reagim./Lajmi.net/