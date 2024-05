Borrell: Zgjerimi i BE-së nuk mund të jetë i plotë pa Ukrainën Procesi i zgjerimit të BE-së nuk do të jetë i plotë derisa Ukraina dhe vendet e tjera kandidate të bashkohen me të, pasi tani po hapet një dritare historike e mundësive. Kështu deklaroi Përfaqësuesi i Lartë i BE-së Josep Borrell me rastin e 20-vjetorit të zgjerimit të fundit të BE-së, kur në vitin 2004 iu…