Borrell uron Begajn: Do punojmë së bashku për një marrëdhënie të sigurt me Shqipërinë

Borrell në një postim në Twitter ka thënë se pret që së bashku me Begajn të punojnë për një marrëdhënie të sigurt dhe solide BE-Shqipëri, shkruan lajmi.net.

“Urime Bajram Begajt për zgjedhjen e tij si Presidenti i ardhshëm i Shqipërisë. Mezi presim që të punojmë bashkë për një marrëdhënie të sigurt dhe solide BE-Shqipëri, si anëtarë të familjes evropiane.”, shkruan Borrell.

Congratulations to Bajram Begaj on his election to become Albania’s next President.

We look forward to working together for a prosperous, secure and solid EU-#Albania relationship, as members of one European family.

