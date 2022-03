​Borrell paralajmëron Dodik: BE nuk do të tolerojë minimin e stabilitetit të Bosnjës

Shefi i diplomacisë evropiane Josep Borrell paralajmëroi anëtarin serb të Presidencës së BeH-së Milorad Dodik se aktivitetet për shkëputjen, të udhëhequra nga Republika Serbe, jo vetëm që do të bllokonin perspektivën evropiane të BeH, por gjithashtu do ta detyronin BE-në të reagonte me vendosmëri.