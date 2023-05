Borrell: Mirëpres zbarkimin e forcave shtesë të KFOR-it në Kosovë, tash të rikthehet qetësia

Përmes një cicërime në rrjetin social “Twitter” ka thënë se bashkëpunimi me autoritetin paqeruajtës duke përfshirë edhe EULEX-in, do të vazhdojë edhe më tutje, përcjell lajmi.net.

Diplomati spanjoll më pas shtoi se, duke parë përforcimin e KFOR-it, qetësia mund të rikthehet.

”I mirëpres SG NATO jensstoltenberg Vendimi i tij për të vendosur 700 trupa shtesë në Kosovë. Ne do të vazhdojmë bashkërendimin dhe bashkëpunimin tonë të ngushtë me NATO_KFOR duke përfshirë përmes EULEXKosovo”, ka shkruar Borell në Twitter.

Më poshtë edhe cicërima e plotë:

I welcome #NATO SG @jensstoltenberg’s decision to deploy additional 700 troops to #Kosovo.

We will continue our close coordination and cooperation with @NATO_KFOR including through our @EULEXKosovo mission.

Calm must be restored now.

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) May 30, 2023