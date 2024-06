Borrell: Kryenegociatorët e Kosovës dhe Serbisë takohen javën e ardhshme në Bruksel për hapa konkretë

Shefi i Politikës së Jashtme të BE-së, Josep Borrell për EEAS ka thënë se kryenegociatorët kanë rënë dakord që javën e ardhshme të takohen në Bruksel për të zhbllokuar zbatimin e dialogut

Duke shtuar se dialogu i kaluar nuk kishte sjellur progres, dhe se diskutimet ishin të vështira më shumë se çdo herë.

“Fatkeqësisht, takimi i Dialogut të kësaj jave nuk solli ndonjë progres në zbatim. Diskutimet ishin të vështira si kurrë më parë dhe në fund nuk pati as një takim kokë më kokë mes Presidentit dhe Kryeministrit. Serbia ishte e gatshme të takohej, por Kosova më kërkoi që të kaloja një sërë parakushtesh. Aktualisht qëndrimet e dy partive mbeten shumë larg njëri-tjetrit . Megjithatë, puna do të vazhdojë: Kryenegociatorët e Palëve ranë dakord të vijnë në Bruksel javën e ardhshme për të përpunuar hapa konkretë për të zhbllokuar zbatimin e Marrëveshjes.”

Teksa thotë se procesi mund të ecë përpara, vetëm se të dyja palët duhet të shprehin gatishmëri.

“Në përmbledhje, ne kemi bërë shumë gjatë viteve të fundit, por procesi mund të përparojë vetëm aq shpejt sa të dy palët të jenë gati për të ecur. Lehtësimi i BE-së nuk mund të arrijë më shumë normalizim sesa dëshiron Kosova dhe Serbia. Pas disa muajsh, njerëz të ndryshëm do të jenë në krye të kësaj dosjeje në Bruksel, por pritshmëritë e Bashkimit Evropian dhe të shteteve anëtare të tij nuk do të ndryshojnë. Angazhimet dhe obligimet e Kosovës dhe Serbisë nuk do të largohen.”

“Të gjithë do të shikojnë ende gatishmërinë e presidentit serb dhe kryeministrit të Kosovës për të ofruar një të ardhme më të mirë evropiane për popullin e tyre. Në fund, duhet guxim, vizion dhe vullnet politik. BE -ja do të vazhdojë të ndihmojë në çdo hap gjatë rrugës.”