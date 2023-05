Borrell: Kosova të mos ndërmerr hapa të njëanshëm dhe destabilizues

Kështu është shprehur Borell këtë të diele përmes një postimi në Twitter.

Përfaqësuesi i Lartë i BE-së për Politikë të Jashtme, Josep Borrell, ka njoftuar për bisedën që ka zhvilluar me sekretarin e Përgjithshëm të NATO-s, Jens Stoltenberg, me të cilin ka diskutuar për situatën në veri të Kosovës.

Spoke to @NATO SG @jensstoltenberg about the situation in north of Kosovo. We agree that Pristina must de-escalate and not take unilateral, destabilising steps. Appreciate the continuous good coordination between @EULEXKosovo and @NATO_KFOR in ensuring a safe & secure environment

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) May 28, 2023