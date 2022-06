​Borrell infektohet me COVID-19

Lajmi është bërë i ditur nga vetë Borrell përmes një postimi në rrjetin social Twitter.

“Kam dal pozitiv në testin për COVID-19. Në përputhje me rregullat dhe procedurat përkatëse, jam në izolim. Po ndihem mirë”, ka shkruar ai.

I have been tested positive for Covid-19.

In line with the relevant rules and procedures, I am in self-isolation.

I am feeling fine.

