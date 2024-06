Borrell ia qartëson Gjuriqit: Zbatimi i angazhimeve të dialogut janë kyçe për integrimin e Serbisë në BE

Përfaqësuesi i Lartë për Politikën e Jashtme dhe të Sigurisë në Bashkimin Evropian, Josep Borrel ka thënë se ka pasur një takim të mirë dhe konstruktiv me ministrin e jashtëm serb, Marko Gjuriq.

Ai theksoi se zbatimi i angazhimeve të dialogut mbetet një element kyç për integrimin e Serbisë në Bashkimin Evropian.

“Takimi i mirë dhe konstruktiv me ministrin e Jashtëm @markodjuric . Përafrimi me politikën e përbashkët të jashtme dhe të sigurisë të BE-së dhe zbatimi i angazhimeve të Dialogut janë kyçe për integrimin e Serbisë në BE. E falënderova Serbinë për kontributin e saj të çmuar në misionet dhe operacionet tona CSDP”, ka thënë Borrell.