Borrell i kërkon presidentes së BERZh-it mbështetje për dialogun Kosovë-Serbi

Dialogu Kosovë-Serbi ishte pjesë e bisedës në takimin e Borrellit me presidenten e Bankës Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH).

“Kënaqësi të takoja Odile Renaud të BERZH-it në margjinat e Forumit të Dubrovnikut. Ne diskutuam mbështetjen për Ukrainën, dialogun Beograd-Prishtinë dhe klimën e investimeve në Afrikë. Ne vazhdojmë të avancojmë bashkëpunimin BE-BERZH drejt synimeve tona të përbashkëta për të nxitur rritjen dhe zhvillimin ekonomik”, ka shkruar Borrell.

Kryediplomati europian më pas mori pjesë edhe në një panel për sigurinë në Europë.

Good to meet with @OdileRenaud @EBRD on the margins of @DubrovnikForum. We discussed support to Ukraine, the Belgrade-Pristina Dialogue & investment climate in Africa.

We continue to advance EU-EBRD cooperation towards our shared goals of fostering economic growth & development. pic.twitter.com/kYBnVn6x0y

