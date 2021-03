Borrell e uron Kurtin, ia rikujton përgjegjësinë që ka për dialogun me Serbinë

Me anë të një postimi në Facebook, Borrell nuk e ka lënë pa ia përmendur Kurtit edhe procesin e dialogut, proces ky që shefi i ri i qeverisë nuk po e konsideron si prioritet të parë, shkruan lajmi.net.

Ai ka thënë se për rrugën evropiane të Kosovës, dialogu ka një rëndësi kruciale.

Postimi i plotë:

Urime Kryeministrit të ri të Kosovës Albin Kurti. Presim të punojmë së bashku për ta sjellë Dialogun Beograd-Prishtinë në një mbyllje të suksesshme. Kjo është thelbësore për rrugën evropiane. BE mbështet plotësisht axhendën e reformave dhe trajtimin e # COVID19. /Lajmi.net/

Congratulations to new #Kosovo Prime Minister @albinkurti. Look forward to working together to bring the Belgrade-Pristina Dialogue to a succesfull close. This is crucial for #Europeanpath. EU fully supports reform agenda and tackling #COVID19.

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) March 23, 2021