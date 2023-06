Borrell bën të qarta kushtet e ndërkombëtarëve: zgjedhje të reja, pjesëmarrje të serbëve dhe themelim të Asociacionit

Përmes një cicërime në rrjetin social “Twitter”, diplomati spanjoll bëri të ditur se tashmë kanë paraqitur edhe tri kërkesa për normalizim të situatës në veri, përcjell lajmi.net.

E para është zgjedhje të reja në katër komunat veriore, pjesëmarrje të serbëve e më pas edhe themelim të Asociacionit.

Tutje, në cicërimë thuhet se nëse nuk zbatohen, pasojat do të jenë serioze dhe të pariparueshme.

Sat down with @predsednikrs and discussed with @VjosaOsmaniPRKS the dangerous situation in north of Kosovo.

With @EmmanuelMacron & @Bundeskanzler we met together and bilaterally with President Vucic and President Osmani. pic.twitter.com/2VRvS8B8jm

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) June 1, 2023