Borrell: BE nuk ka plan të menjëhershëm për t’i njohur talibanët

Bashkimi Evropian do të zhvillojë bisedime me talebanët, por nuk ka plan që t’i njoh ata menjëherë.

Bashkimi Evropian nuk ka plane të menjëhershme për të njohur talebanët pas fitores së tyre të madhe në Afganistan, por do të bisedojë me militantët për të siguruar që qytetarët evropianë dhe afganët që kanë punuar me BE të mund të largohen në mënyrë të sigurt, tha të martën Josep Borrell, shkruan Associated Press, transmeton lajmi.net.

Duke folur pas bisedimeve urgjente midis ministrave të jashtëm të BE-së, shefi i politikës së jashtme të BE-së, Josep Borrell nënvizoi gjithashtu rëndësinë e hapjes së bisedimeve me talebanët për të ndihmuar në parandalimin e një eksodi të ri të refugjatëve, ndërsa shpërthen një krizë humanitare në vendin e shkatërruar nga konflikti.

“Ne duhet të kontaktojmë me autoritetet në Kabul, çfarëdo që të jenë. Talibanët kanë fituar luftën, kështu që ne do të duhet të flasim me ta”, u tha Borrell gazetarëve. “Ky dialog gjithashtu do të duhet të përqëndrohet në mjetet për të parandaluar kthimin e terroristëve të huaj”.

“Nuk është një çështje e njohjes zyrtare, është një çështje e trajtimit të “talibanëve”, tha Borrell.

BE ka vendosur të pezullojë ndihmën e zhvillimit për qeverinë afgane tani që talebanët kanë marrë pushtetin, por blloku prej 27 vendesh po peshon nëse do të rrisë ndihmën humanitare.

Borrell tha se “nuk mund të ketë pagesa të ndihmës për zhvillimin derisa të sqarojmë situatën”. Ai tha se talebanët duhet të respektojnë rezolutat e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara dhe të drejtat e njeriut për të fituar qasje në fonde.

Por ai tha se “ndihma humanitare do të vazhdojë dhe ndoshta do të kemi një rritje”, duke pasur parasysh numrin e afganëve të zhvendosur, thatësirën e vazhdueshme të vendit dhe ndikimin e pandemisë koronavirus.

BE-ja ka premtuar rreth 1.2 miliardë euro (1.4 miliardë dollarë) ndihmë për zhvillimin e Afganistanit për 2021-2024.

Ministrat e BE-së ranë dakord që përparësia e parë duhet të jetë nxjerrja e evropianëve dhe afganëve që i kanë ndihmuar gjatë viteve.

Spanja ka rënë dakord të mirëpresë deri në 400 afganë dhe t’i shpërndajë ata në vendet e tjera të BE -së që janë të gatshëm të japin viza.

“Ne nuk mund t’i braktisim ata,” tha Borrell.

Shumë vende në Evropë janë të shqetësuar për një fluks refugjatësh si eksodi masiv nga Siria në vitin 2015. Afganët tashmë janë ndër grupet më të mëdhenj që kërkojnë strehë në Evropë, pas sirianëve. Disa vlerësime të BE -së sugjerojnë se rreth 570,000 afganë kanë aplikuar për azil gjatë gjashtë viteve të fundit. /Lajmi.net/