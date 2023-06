Borrell “alarmohet” pas arrestimit të “Rusit” e parakalimit të FSK-së: Nuk tolerojmë përshkallëzim të mëtutjeshëm

Përmes një cicërime ai ka komentuar zhvillimet e ditës, atë të arrestimit të kriminelit “Rusi” dhe parakalimit të FSK-së, megjithëse për këtë të fundit ishte në dijeni edhe KFOR-i, përcjell lajmi.net.

“Eskalimi i mëtutjeshëm, përkundër bisedimeve të djeshme, po bëhet i rrezikshëm. Ne nuk do ta tolerojmë këtë”, shkroi ndër tjerash spanjolli.

Më poshtë edhe cicërima e plotë:

Very alarmed by situation in north of Kosovo: extrajudicial arrests of K-Serbs & Kosovo Security Forces marching in South Mitrovica; followed by heavy rhetoric from Serbia.

Despite yesterday’s crisis meeting, escalation continues & is becoming dangerous. We will not tolerate it.

