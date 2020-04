Boris Johnson do të vazhdojë karantinën nga koronavirusi

Boris Johnson ka thënë se ai do të mbetet në izolim, pasi ka testuar pozitivisht për koronavirus javën e kaluar.

Në një video në mediat sociale, Kryeministri britanik tha: “Në rastin tim, edhe pse ndihem më mirë dhe kam bërë shtatë ditët e mia të izolimit, mjerisht unë ende kam një nga simptomat, një simptomë të vogël, unë ende kam temperaturë”.

“Dhe kështu, në përputhje me këshillat e qeverisë, duhet të vazhdoj izolimin tim derisa të shkojë vetë kjo simptomë.

“Por ne po punojmë qartë gjatë gjithë kohës në programin tonë për të mposhtur virusin. Do ta keni parë njoftimin e madh dje rreth 100,000 teste në ditë deri në fund të muajit”. /Lajmi.net/

Another quick update from me on our campaign against #coronavirus.

You are saving lives by staying at home, so I urge you to stick with it this weekend, even if we do have some fine weather.#StayHomeSaveLives pic.twitter.com/4GHmJhxXQ0

— Boris Johnson #StayHomeSaveLives (@BorisJohnson) April 3, 2020