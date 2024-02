Borell njofton për takimin me Kurtin dhe Vuçiqin në Mynih

Ai tha se stabiliteti dhe paqja në rajon mund të arrihen vetëm përmes normalizimit të marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë.

“Stabiliteti i qëndrueshëm dhe paqja në rajon mund të arrihet vetëm përmes normalizimit të marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Rruga drejt kësaj çon përmes Dialogut të lehtësuar nga BE-ja”, shkroi Borrell në një postim në platformën “X”.

Takimet u zhvilluan në Mynih.

Postimi i plotë:

I met separately in the margins of #MSC2024 with @predsednikrs and @albinkurti.

Sustainable stability and peace in the region can only be achieved through normalisation of relations between Kosovo and Serbia. The path towards this leads through the EU-facilitated Dialogue. pic.twitter.com/zt7DAb9060

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) February 17, 2024