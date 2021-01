Borë në shkretëtirë, besimtarët thonë se është shenjë e ‘fundit të kohës’

Të dielën ka rënë dëborë në provincën Asir në Arabinë Saudite për herë të parë në 50 vjet, teksa mediat vendore raportonin se temperatura kishte rënë në -2C. Ndërsa të mërkurën ra dëborë në shkretëtirën e qytetit algjerian Ain Sefra, që njihet historikisht si qyteza e hyrjes për në Sahara.

Është tashmë dimri i katërt radhazi që raportohet për dëborë ose akull në rajone tipike të thata, edhe pse në shumë vende të hemisferës veriore janë raportuar fenomene të pazakonta moti duke përfshirë dhe Indinë, Kinën e Emiratet e Bashkuara Arabe.

Kryeqyteti i Indisë Delhi dëshmoi motin e saj më të ftohtë në 119 vjet kurse Spanja shënoi sivjet stuhinë më të ftohtë të dëborës qe prej vitit 1971. Arsyeja kryesore e motit të pazakontë besohet se janë ndryshimet klimatike dhe ngrohja globale, por disa agjenci mediatike thonë se kjo mund të jetë një shenjë e fundit ‘biblik’ të kohëve.

Agjencia ‘Israel365 News’, e cila përshkruan veten si “një këndvështrim i ri lajmesh nga Izraeli dhe Lindja e Mesme”, tha se profeti Isaiah ka folur shpesh për dëborën në shkretëtirë gjatë përshkrimit të fundit të kohërave. “Shkretëtira e ashpër do të lumturohet, natyra e egër do të gjallërohet/e do të lulëzojë si trëndafili,” thotë Isaiah në psalmin 35:1

Ndërsa në Isaiah 43:19 thihet: “Jam duke bërë diçka të re/ Tani ajo do të ndodhë, papritur ti do ta ndjesh/ Do të krijoj rrugë në mes të botës së shkretë/dhe lumenj në shkretëtirë.” Sipas besimtarëve, prezenca anormale e dëborës në këtë terren tipik të thatë, mund të jenë në fakt “lumenjtë në shkretëtirë” të cilave i referohet profeti në fundin e botës.