Borë e shi sot në vendin tonë Mbi Kosovë të marten do të jetë mot kryesisht i vranët. Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës, njofton se do të ketë reshje shiu dhe bore. Sipas IHMK-së, reshjet parashihen të përfshijnë gjithë territorin e Republikë. Temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet -4 deri dhe 2 gradë Celsius, ndërsa maksimalet e ditës parashihen të lëvizin ndërmjet 3…