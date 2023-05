Bordi i RTK-së miratoi nisjen e reformës në RTK

Bordi i RTK-së në mbledhjen e datës 3 maj me tetë vota për ka aprovuar kërkesën e Drejtorit të Përgjithshëm për të nisur procesin e ristrukturimit dhe riorganizimit të brendshëm të RTK-së, duke i hapur udhë kështu procesit të shumëpritur të reformës në RTK.

Ky proces ka si qëllim përfundimtar të mundësojë menaxhimin efektiv të administratës së RTK-së, të rrisë nivelin e prodhimit audio viziv si dhe të rrisë llogaridhënien karshi publikut, organeve vendimmarrëse dhe themeluese.

Procesi i ristrukturimit dhe riorganizimit të brendshëm pason fazën e parë të skanimit të mënyrës se si funksionon transmetuesi publik mbi të cilin është përpiluar një raport që dëshmon se struktura aktuale organizative e RTK-së nuk funksionon në përputhje me kërkesat e tregut mediatik në Kosovë. Një ndër hapat e parë të reformës është hartimi i legjislacionit sekondar që do të bëhet në harmoni me legjislacionin vendor dhe evropian për mediat publike.

Bordi i RTK-së do ta mbikëqyrë në mënyrë të vazhdueshme procesin e reformës.

Në këtë mbledhje Bordi i RTK-së po kështu ka miratuar propozimet që i dërgohen Kuvendit të Kosovës për alternativat për zgjidhjen përfundimtare të çështjes së pronës së RTK-së si dhe modelet e financimit të RTK-së.

Propozimet e modeleve të financimit janë një nismë e mirë për krijimin financimit të qëndrueshëm të RTK-së, si dhe propozimet për definimin e pronës zgjidhin një ndër problemet më të mëdha të RTK-së dhe stafit të saj.