Bordi i Chelsea i ndarë për të ardhmen e Potter, 2 ndeshjet e ardhshme vendimtare

Ndërsa Todd Boehly thuhet se mbetet i bindur se një ndryshim i drejtimit do të destabilizonte më tej skuadrën e tij, ish-trajneri i Brighton nuk e ruan më mbështetjen e plotë të hierarkisë së Stamford Bridge, sipas Daily Mail.

Humbja e së dielës së kaluar kundër Spurs ishte pika e fundit për një pjesë të madhe të mbështetësve të klubit dhe tani duket e pamundur që Potter t’i falen gabimet kundër Leeds United ose Borussia Dortmund.

Updated: Graham Potter admits his Chelsea job is on the line https://t.co/8Uc7HjcvhJ

— Matt Law (@Matt_Law_DT) March 3, 2023