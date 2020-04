Bordi Ekzekutiv i KOK-ut mbajti mbledhjen online dhe mori disa vendime

BE shqyrtoi pika të ndryshme të Rendit të Ditës.

Më poshtë mund të gjeni vendimet e marra:

– U diskutua dhe u analizua gjerësisht gjendja e tanishme e sportistëve, pas ndërprerjeve të aktiviteteve sportive, si dhe karantinimit të tyre. Anëtarët e BE dhanë ide të ndryshme për të dalë nga kjo gjendje dhe për të ndihmuar sportistët, konkretisht bursistët Olimpik.

– U diskutua për pakon emergjente të Qeverisë prej 5 milionë euro, të paraparë t’i ndahet sportit, kulturës dhe rinisë. BE vlerësoi lartë pakon, me shpresën se ekzekutimi i tyre nga Qeveria do të bëhet sa më parë.

– U diskutua për shtyrjen e Lojërave Olimpike Tokio 2020 dhe Lojërave Mesdhetare 2021.

– U vendos që KOK të aplikojë në Solidaritetin Olimpik të Komitetit Olimpik Ndërkombëtar, që mundësit Egzon Shala t’i takojë bursa Olimpike e karateistit Alvin Karaqit, të cilit i është ndërprerë bursa, pasi i njëjti ka vendosur të përfaqësojë një shtet tjetër. Shala ka fituar normën Olimpike Tokio 2020 në kategorinë -125 kg të mundjes.

– Unanimisht u vendos që xhudistja Laura Fazliu dhe karateisti, Elhami Shabani, të hynë në listën e bursistëve të KOK-ut. Të dy do të marrin nga 100 Euro në muaj nga të hyrat e KOK-ut, ndërsa do të përkrahen gjithashtu në përgatitje jashtë vendit, sipas vendimit të BE të KOK-ut për mbështetje të bursistëve.

– BE vendosi të ndihmojë financiarisht në baza vetanake anëtaren e BE të KOK-ut, Shqipe Bajçinca-Brestovci, e cila ndodhet në rehabilitim shëndetësor.