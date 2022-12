Bora Zemani konfirmon rikthimin në “Për’puthen” Bora Zemani ka konfirmuar rikthimin e saj si moderatore në “Për’puthen”. Këtë ajo e bëri të ditur në mbylljen e nëntë të “Dancing with the Stars”, shkruan lajmi.net. “Mos harroni, do të shihemi bashkë të hënën.”, tha Bora ndërsa Eno Popi e uroi për këtë lajm të bukur. Ndërkohë kujtojmë se Ori Nebijaj u largua…