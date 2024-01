Bora veshë Prishtinën: Acar këtë fundjavë

Reshjet e borës do të vazhdojnë përgjatë ditës së sotme, herë herë edhe me intenzitet më të lartë.

“Gjatë natës fronti i ftohtë me masa arktike shtrihet mbi vendin tonë, që sjell të reshurat e borës, të shoqëruara edhe me erëra mjaft të fuqishme veriore. Reshjet e borës do të vazhdojnë përgjatë ditës së shtunë, herë herë edhe me intenzitet më të lartë. Deri në mbrëmje në pjesë veriore të vendit reshjet pushojnë. Temperaturat minimale zbresin deri në -2C, derisa edhe ato maksimale mbesin të ulëta në -1C deri 1C. Reshjet e borës pritet të pushojnë mëngjesin e hershëm të ditës së diel, duke formuar shtresë deri në 10 e 15cm, përgjatë viseve të ulëta, e në vise malore deri në 40 e 50cm. Nga dita e diel na pret mot me kthjellime por i acartë, me minimale që zbresin deri në -10C, mëngjesin e së hënës, e maksimalet arrinë deri në 0C e 2C, me rritje graduale në 3C e 4C, ditën e martë dhe mërkurë”, thuhet në njoftim.