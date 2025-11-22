Bora mbulon veriun e Shqipërisë, vështirësohet qarkullimi
Reshjet e shiut i lënë vendin reshjeve të dëborës në zonat malore në qarkun e Shkodrës. Në rrugën qafë Thore-Theth kanë nisur reshjet e borës me intensitet mesatar ndërsa këshillohet kujdes të shtuar për drejtuesit e automjeteve. Edhe në pikën turistike të Razmës kanë nisur reshjet e dëborës ndonëse me intensitet të ulët. Deri më…
Lajme
Reshjet e shiut i lënë vendin reshjeve të dëborës në zonat malore në qarkun e Shkodrës.
Në rrugën qafë Thore-Theth kanë nisur reshjet e borës me intensitet mesatar ndërsa këshillohet kujdes të shtuar për drejtuesit e automjeteve.
Edhe në pikën turistike të Razmës kanë nisur reshjet e dëborës ndonëse me intensitet të ulët.
Deri më tani nuk raportohet për problematika në qarkullimin e automjeteve.