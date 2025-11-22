Bora mbulon veriun e Shqipërisë, vështirësohet qarkullimi

Reshjet e shiut i lënë vendin reshjeve të dëborës në zonat malore në qarkun e Shkodrës. Në rrugën qafë Thore-Theth kanë nisur reshjet e borës me intensitet mesatar ndërsa këshillohet kujdes të shtuar për drejtuesit e automjeteve. Edhe në pikën turistike të Razmës kanë nisur reshjet e dëborës ndonëse me intensitet të ulët. Deri më…

Lajme

22/11/2025 19:21

Reshjet e shiut i lënë vendin reshjeve të dëborës në zonat malore në qarkun e Shkodrës.

Në rrugën qafë Thore-Theth kanë nisur reshjet e borës me intensitet mesatar ndërsa këshillohet kujdes të shtuar për drejtuesit e automjeteve.

Edhe në pikën turistike të Razmës kanë nisur reshjet e dëborës ndonëse me intensitet të ulët.

Deri më tani nuk raportohet për problematika në qarkullimin e automjeteve.

Artikuj të ngjashëm

November 22, 2025

“Këqyre shrafcigerin t‘mbys”, si sillet logopedi Iljasa Fazliu me fëmijët sipas...

Lajme të fundit

“Këqyre shrafcigerin t‘mbys”, si sillet logopedi Iljasa Fazliu...

Shpëtoi 85-vjeçarin italian nga mbytja, Meloni falenderon ‘heroin’...

Baraliu: Zgjedhjet e 28 dhjetorit me rrezik të...

Sallahu: Pasuria që s’përputhet me të ardhurat do të konfiskohet