Bonucci ‘përshëndet’ Juventusin, kalon te Union Berlin Mbrojtësi i Juventusit, Leonardo Bonucci do të largohet nga Torino këtë mbrëmje, duke i nënshtruar testet mjekësore me Union Berlin të premten. Italiani pritet të largohet nga ‘Zonja e Vjetër’ pas stërvitjeve të shkëputura nga ekipi gjatë gjithë verës. ‘Sky Sport Italia’ pretendon se qendërmbrojtësi i Italisë do të largohet nga Torino në mbrëmje. Bonucci, 36…