Bonucci kërkon përkrahje për Italinë Leonardo Bonucci ka folur në lidhje me kombëtaren italiane. Italia do të përballet me Anglinë, në ndeshjen e vlefshme për Ligën e Kombeve. E, përpara atij takimi ka folur qendërmbrojtësi i ‘Azzurrëve’, Leonardo Bonucci duke kërkuar përkrahje për kombëtaren. Italiani ka shqetësime se duke luajtur në ‘San Siro’ Donnarumma-n do të fërshëllehet nga tifozët lokalë…