Bonucci i dërgon një tjetër letër ligjore Juventusit, ndërsa mosmarrëveshja vazhdon

Leonardo Bonucci i ka dërguar Juventusit një tjetër shënim ligjor duke kërkuar rikthimin në skuadrën e Massimiliano Allegrit.

‘Gazzetta dello Sport’ detajon se si avokati i qendërmbrojtësit italian 36-vjeçar i dërgoi klubit një PEC të dytë (një email të certifikuar ligjërisht) duke kërkuar rifutjen e tij në skuadër, i pakënaqur me vendimin për ta ngrirë atë në mënyrë joceremonike të projektit.

Bonucci tashmë dërgoi një PEC duke kërkuar rikthimin në detyrë, i cili u refuzua dhe tensionet kanë vazhduar të rriten. Në një konferencë për shtyp dje, Allegri diskutoi situatën, duke theksuar se “Leo e di situatën” dhe “Juventusi ka qenë i qartë”.

Kjo shkaktoi një reagim në rrjetet sociale nga mbrojtësi, i cili shkroi në Instagram se “mosrespektimi nuk është vlerësim vlere, por shenjë karakteri”.

Avokati i Bonuccit do të emërojë së shpejti një jurist të respektuar sportiv për arbitrazhin e ardhshëm, siç parashikohet në marrëveshjen kolektive të nënshkruar nga lojtarët e Serie A. Nëse ai qëndron në klub përtej kësaj vere, ai do të kërkojë rikthimin në skuadër dhe nëse largohet, do të kërkojë dëmshpërblime në lidhje me imazhin e tij.

Bonucci beson se kontrata kolektive nuk është respektuar nga Juventusi dhe Shoqata e Futbollistëve Italianë është dakord me të, por klubi ka besim në korrektësinë e veprimeve të tyre.

Qendërmbrojtësi veteran ka qenë i lidhur me lëvizjet në Union Berlin, Genoa dhe Lazio , por ende nuk ka rënë dakord për një lëvizje pasi dritarja e transferimeve të verës po hyn në ditët e fundit./Lajmi.net/