“Bone pak interesant”, ambasada e Kosovës në Zagreb përdorë fjalën “vehement” pa pikë nevoje

Aty kanë marrë pjesë edhe rreth 40 ministra dhe zyrtarë qeveritarë të vendeve të ndryshme evropiane, shkruan lajmi.net.

Por, ajo që ka rënë në sy është postimi i Ambasadës së Republikës së Kosovës në Zagreb, të cilët fjalimin e ministres Schwarz e kanë përshktuar si “vehement”.

Fjala “vehement” tregon diçka që përçon emocione të forta dhe pasionante, diçka që mund të jetë e qetë, por njëkohësisht e fuqishme – të gjitha këto fjalë, më me vend për t’i përdorur në gjuhën shqipe.

Ky është postimi i tyre:

Prezentim vehement i ministres Gërvalla në Dubrovnik

Në Forumin e 15-të Ndërkombëtar të Dubrovnikut, Kosova u prezantua me ministren e Puneve të Jashtme dhe të Diasporës znj Donika Gërvalla, ku moren pjesë rreth 40 ministra dhe zyrtarë të tjerë qeveritarë, kryesisht nga vendet e Evropës Jugore, Juglindore dhe Qendrore, si dhe përfaqësues të disa institucioneve evropiane dhe organizatave ndërkombëtare, si dhe të sektorit të biznesit. Konferenca tradicionale ndërkombëtare e Forumit të Dubrovnikut me moton “A quest for balance in a world disrupted”. Forumin e sivjetëm të Dubrovnikut e hapi kryeministri i Republikës së Kroacisë, Andrej Plenkoviq, dhe kryeparlamentari kroat Gordan Jandrokoviq.

Kryeministri Plenkoviq në veçanti foli për gjendjen e marrëdhënieve ndërkombëtare dhe për temat që janë veçanërisht të rëndësishme për pjesën tonë të botës dhe Evropës.

Ministrja Gërvalla ishte pjesë e panelit kryesorë krahas ministrit kroat Gordan Grliq Radman, atij grek Nikos Dendias, malazez Ranko Krivokapiq, Zv ministri boshnjak Josip Brkiq, Miroslav Lajçak, etj.

Në këtë panel fjala e ministres Gërvalla u prit me interes të madh, ku ajo shpaloi të arriturat e Qeverisë së Kosovës në planin e brendshëm dhe atë ndërkombëtar si dhe synimet e palëkundura të diplomacisë së Kosovës Dëshmi kjo që ngjalli interes për takime të shumta bilaterale me homolog të saj. /Lajmi.net/