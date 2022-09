Bolton kërkon që SHBA të përfshihet drejtpërdrejt në dialogun Kosovë-Serbi

Ish-këshilltari i Sigurisë Kombëtare të ShBA-së, John Bolton, ka thënë se dialogu mes Kosovës dhe Serbisë, nuk duhet të lihet plotësisht në duart e Bashkimit Evropian.

“Me gjithë respektin e duhur për miqtë tanë në Evropë, udhëheqja e tyre nuk ka ndihmuar ende që të ketë një përfundim. Dhe përsëri, nuk po e nënvlerësoj se sa e vështirë është zgjidhja e kësaj mosmarrëveshjeje. Por, kur isha në Shtëpinë e Bardhë, mendova se me pjesëmarrjen e njerëzve si Tony Blair, të cilët inkurajuan mundësinë që Serbia dhe Kosova të gjenin një mënyrë për ta zgjidhur atë, sigurisht që isha i përgatitur të shihja Shtetet e Bashkuara të përfshira. Nuk mendoj se duhet ta lëmë plotësisht në duart e Bashkimit Evropian kur bëhet fjalë për një të ardhme që përfshin, padyshim, njerëzit, Ballkanin, por edhe interesin e ShBA-së për sigurinë në Evropë si dhe në Bashkimin Evropian”, ka thënë Bolton në një intervistë për Klan Kosova.

Bolton ka komentuar edhe mundësitë e Kosovës për anëtarësim në NATO, ku ka thënë se e vetmja perspektivë reale për paqen është jenë kufijtë e NATO-s rreth vendeve.

“Mendoj se është një gjë e mirë të përgatitësh aplikacionin. Unë mendoj se ne duhet të shikojmë vendet në Evropë që ende nuk i janë bashkangjitur NATO-s si anëtarë të mundshëm. Ishte padyshim një vendim i momentumit si në Finlandë ashtu edhe në Suedi për të hequr dorë jo vetëm nga neutraliteti pas Luftës së Dytë Botërore, por edhe nga politikat e ngecura gjatë për t’u bashkuar me NATO-n. Ato e bënë këtë sepse arritën në përfundimin se e vetmja perspektivë reale për paqen ishte të kishin kufijtë e NATO-s përreth tyre. Dhe unë mendoj se në shtetet e mbetura në Evropë që nuk janë anëtarësuar për një arsye apo një tjetër, kjo duhet të jetë një nxitje për t’u përpjekur për të përmbushur parakushtet për anëtarësim në NATO. Dhe kjo do të thotë, ndoshta më e rëndësishmja, të qenit në paqe me fqinjët e tyre”, ka thënë ai.

Tutje ai ka shtuar se arritje e marrëveshjes mes Kosovës dhe Serbisë gjatë administratës së Bidenit, është në avantazhin e të gjithëve.

“Nëse zgjidhja e këtyre dallimeve të vazhdueshme mund të arrihet gjatë administratës së Bidenit, mendoj se kjo është në avantazhin e të gjithëve. Unë sigurisht shpresoja që ne do të jemi në gjendje ta bëjmë atë gjatë administratës së Trump. Nuk ndodhi. Por kjo nuk është një çështje politike për Shtetet e Bashkuara, jo në të vërtetë. Është një çështje se si të arrihen kushtet më të favorshme për paqen dhe stabilitetin në Evropë. Dhe mendoj se të dyja partitë politike këtu do të mbështesnin një marrëveshje që vetë palët do të ishin në gjendje ta arrinin”, ka thënë Bolton.