Bologna – Inter, formacionet zyrtare

Bologna do të presë në kuadër të xhiros së 29-të, liderin e Serie A, Interin.

Pas rezultimit pozitiv me COVID-19, të Strokupski, skuadra e Blognas ishte në ankth, në rast se virusi do të kishte shpërthyer pas kontaktit të polakut me futbollistët e tjerë, shkruan lajmi.net.

Për Bolognan, Palacio, Skorupski, Santander, Hickey dhe Farago do të mungojnë.

Ndërsa, për Interin, Ivan Perisic nuk është i gatshëm për këtë ndeshje.

Interi qëndron në pozitën e parë me 65 pikë, Bologna qëndron në pozitën e 11-të me 34 pikë.

Formacionet zyrtare të klubeve./Lajmi.net/

Bologna: Ravaglia; Dijks, Soumaoro, Danilo, Tomiyasu; Dominguez, Schouten; Skov Olsen, Soriano, Sansone; Barrow.

Inter: Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Young; Lukaku, Lautaro Martinez.