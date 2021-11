Boksieri shqiptar, Florjan Marku bëhet baba për herë të parë

Ai ka njoftuar se pritja e ëmbël atij dhe bashkëshortes i është shpërblyer me ardhjen në jetë të një dali, shkruan lajmi.net.

Boksieri Marku po ashtu ka treguar edhe emrin e djalit.

Ai dhe bashkëshortja kanë vendosuar ta quajnë djalin me emrin Matin.

Theksojmë se Matini ka lindur në të njëjtën datë si e ëma.

“Faleminderit Zotit te Gjithsesise per kete mrekulli qe me solli sot. Ne te njeten date qe ka lindur dhe nusja, ne 27 NENTOR. Mire se erdhe ne kete jete djali im MATIN MARKU 27,11,2021. Zoti te dhente shendet, fat, e nje jete sa me te lumtur ! Babi me Mamin do te duan pa kufji gjithmone”, ka shkruar Floriani në njoftim./Lajmi.net/