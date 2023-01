Bogujevci: Serbia vazhdimisht kërkon pretekste për të destabilizuar veriun e Kosovës

Nënkryetarja e Kuvendit të Kosovës, Saranda Bogujevci derisa ka folur në Asamblenë e Këshillit të Evropës, ka thënë se Serbia vazhdimisht po kërkon pretekste për të destabilizuar veriun e Kosovës.

Kjo, ka shtuar ajo, po bëhet duke u përpjekur që të largohen nga dialogu politik me Kosovën, për normalizimin e plotë të marrëdhënieve.

“Megjithatë, Kosova si shtet po përballet me veprime të paligjshme të strukturave kriminale në pjesën veriore, të cilat po inkurajohen dhe drejtohen fatkeqësisht nga presidenti Vuçiq. Serbia, fqinji ynë verior, kurrë nuk u distancua nga krimet e gjenocidit të Millosheviqit kundër shqiptarëve të Kosovës dhe pakicave të tjera gjatë luftës së viteve 1998-1999 dhe vazhdon të koordinojë politikën e jashtme me Federatën Ruse dhe të armatoset nga Rusia. Jo vetëm kaq, por Serbia nuk e ndëshkoi dhe nuk vendosi sanksione ndaj Rusisë, dhe është shumë shqetësuese të shohësh anëtarë të grupit Wagner në mes të Evropës, të cilët janë shfaqur në veri të Kosovës duke hyrë përmes Serbisë. Është e qartë se Serbia vazhdimisht kërkon pretekste për të destabilizuar veriun e Kosovës. Ata po e bëjnë këtë sepse po përpiqen të largohen nga dialogu politik me Kosovën, për normalizimin e plotë të marrëdhënieve përmes një marrëveshje përfundimtare ndërkombëtare dhe ligjërisht të detyrueshme me njohje reciproke”, ka thënë ajo.

Ajo ka thënë se respektimi i ligjit dhe luftimi i krimit të organizuar nuk mund të ketë alternativë dhe nuk trajtohet në bazë të përkatësisë etnike në Kosovë.

“Përpjekja është minuar nga Beogradi duke inkurajuar strukturat kriminale për të ushtruar presion dhe kërcënime ndaj qytetarëve serbë të Kosovës të cilët kishin regjistruar veturat me targa të Kosovës. Kur ky pretekst dështoi, ata kërkuan pretekst tjetër duke u larguar dhe duke dhënë dorëheqje nga institucionet, dhe kur u shtynë edhe zgjedhjet lokale vendosën barrikada në rrugët nacionale dhe të çojnë në pikat kufitare. Ne jemi shumë të përkushtuar dhe konstruktivë në dialog, ne duam marrëveshje dhe normalizim mes dy vendeve si dy vende të pavarura mbi bazën e reciprocitetit si parim i së drejtës ndërkombëtare. Vetëm në këtë mënyrë mund të kemi normalizim të plotë dhe marrëdhënie të mira fqinjësore dhe vazhdimësi të procesit integrues në Bashkimin Evropian”, ka shtuar ajo.

Bogujevci ka përmendur faktin se Kosova është ngritur për 17 vende në indeksin e luftës kundër korrupsionit dhe e para në rajon për përmirësimin e sundimit të ligjit.

Ajo ka theksuar se integrimi euroatlantik është synimi jetik i Kosovës.