Bogdanoviq: Kam informacione se BIA me urdhër të Aleksandër Vulinit po përgatit konflikte të përgjakshme brenda Kosovës

Sipas tij ky konflikt do të ndodh brenda komunitetit serb të Kosovës në veri të vendit.

“Kam informacione se BIA me urdhër të Aleksandër Vulinit po përgatit konflikte të përgjakshme brenda komunitetit serb në veri të Kosovës”, ka thënë Bogdanoviq.

Më tej ai ka thënë se ky konflikt i do të jetë në dobi të Listës Serbe.

“Të cilat janë të destinuara të kulmojnë këto ditë për të ruajtur dhe forcuar Listën Serbe, para zgjedhjeve të ardhshme lokale!”, ka përfunduar ai.

I have information that the BIA,

by order of the Aleksandar Vulin, is preparing bloody conflicts within the Serbian community in the north 🇽🇰, which are destined to culminate these days

in order to preserve and strengthen the Serbian List, before the next local elections!

— Boban Bogdanović (@GenSecRespond) October 22, 2023