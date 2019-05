Boateng e ‘tradhton’ Bayernin, ja ku transferohet

Jerome Boateng me 99% do të largohet nga Bayern Munich në merkaton e kësaj vere.

Mbrojtësi 30-vjeçar e ka humbur vendin e titullarit te bavarezët dhe me ardhjen në skuadër të dyshes franceze Lucas Hernandez-Benjamin Pavard për Boateng janë të hapura dyert e largimit.

Duke patur parasysh faktin se te Bayerni nuk e duan më, lojtari po përgatit tradhëtinë e madhe për bavarezët pasi duke iu referuar lajmeve që vinë nga mediat gjermane, Boateng është pranë transferimit te Borussia e Dortmundit.

Verdhezinjtë kanë nevojë për lojtarë me eksperiencë për të rivalizuar Bayernin në garën për titull, dhe me 30-vjeçarin mund të përforconin ndjeshëm repartin e prapavijës. Kontrata e Boateng me skuadrën e Niko Kovac skadon në verën e vitit 2021 dhe me një ofertë prej rreth 10 milionë eurosh, Bayerni mund ta lërë të lirë të largohet.