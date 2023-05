BNE eliminohen nga turneu 50 mijë dollarë, u mposhtën nga Endpoint Pas një ndeshjeje shumë të vështirë, ekipi shqiptar Bad News Eagles kanë pësuar humbje nga Endpoint. Ndeshja u zhvillua në formatin ‘Bo3’, dhe përfundoi me rezultat të përgjithshëm 2-1 me mapa në të mirë të Endpoint. Pas kësaj humbje Bad News Eagles janë eliminuar nga gara në turneun me vlerë 50.000 dollar – CCT South…