Bloomberg: Grenell ka mandat të plotë nga Trump për të arritur marrëveshje të shpejtë Kosovë – Serbi

Kështu thuhet në një artikull të “Bloomberg”, ku thirren në burime të afërta me Presidentin e Kosovës, Hashim Thaçi.

Sipas “Bloomberg”, Grenell i cili gjithashtu është ambasador amerikan në Berlin, foli me Thaçin në Kosovë sot dhe me zyrtarë të tjerë pas zgjedhjeve të parakohshme.

Sipas këtij burimi të “Bloomberg”, Grenell tha se mosmarrëveshja midis dy vendeve është rast urgjent që duhet të zgjidhet brenda disa muajsh.

Ndërkohë presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi përmes një postimi në Twitter, pas takimit me Grenell ka thënë se me të diskutuan për sukseset e Kosovës dhe nevojën e mbylljes sa më të shpejt të kapitujve të konflikteve në Ballkan, si dhe arritjen e një marrëveshje paqeje.

Grenell u takua gjithashtu me Albin Kurtin dhe kryeministrin në largim, Ramush Haradinaj.

Ambasadori Grenell nuk ka dhënë detaje se si mund të duket një marrëveshje e mundshme, tha ky burim për “Bloomberg”.

“Ideja e një shkëmbimi të territoreve ishte folur në të kaluarën, por është përballur me kundërshtim të ashpër tek të dy palët”, shkruan Bloomberg.

Grenell do të udhëtojë për Serbi të enjten ku do të takohet me presidentin e Serbisë, Aleksandër Vuçiq.

Udhëtimi i të dërguarit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës mund të shënojë një ndryshim të zgjidhjes me BE për vite duke marrë drejtimin në ndërmjetësimin, shkruan në fund Bloomberg. /Lajmi.net/