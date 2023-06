Bllokohet rruga Prishtinë-Gjilan, shkak protesta në Graqanicë

Policia e Kosovës përmes një njoftimi për media ka bërë të ditur se sot duke filluar nga ora 11:30 rruga Prishtinë-Gjilan do të jetë e bllokuar.

Kjo për shkak se në këtë rrugë ashtu sikurse ditën e djeshme pritet të organizohet një protestë.

Njoftimi i Plotë

Policia e Kosovës, me qëllim të mbarvajtjes së protestës së paralajmëruar, që do të mbahet sot në Graqanicë, duke filluar nga ora 11:30 e deri në përfundim të protestës, do të ridrejtoj trafikun për automjetet që qarkullojnë nga Prishtina në Gjilan dhe anasjelltas, pasi që rruga kryesore në Graqanicë nuk do të jetë e qarkullueshme për trafik deri në përfundim të protestës.

Andaj për të përballuar sa më lehtë rrethanat që do të paraqiten në qarkullimin rrugor, kërkojmë ndihmën dhe mirëkuptimin e të gjithë pjesmarrësve në trafik që përgjatë kohës sa do të zgjatë protesta të shfrytëzojnë rrugët alternative.