Bllokohet rruga nga “Ura e KFOR-it” në drejtim të Bairit në Mitrovicë, po zhvillohen punime

Komuna e Mitrovicës ka njoftuar për bllokim të përkohshëm të qarkullimit në një rrugë. Ky bllokim do të jetë nga ura e njohur si Ura e KFOR-it” në drejtim të Bairit, për shkak të punimeve të zhvilluara në rrugën “Hekurudha”. Bllokada do të jetë nga nesër me 4 mars 2026 deri më 8 mars 2026.…

Lajme

03/03/2026 16:19

Komuna e Mitrovicës ka njoftuar për bllokim të përkohshëm të qarkullimit në një rrugë.

Ky bllokim do të jetë nga ura e njohur si Ura e KFOR-it” në drejtim të Bairit, për shkak të punimeve të zhvilluara në rrugën “Hekurudha”.

Bllokada do të jetë nga nesër me 4 mars 2026 deri më 8 mars 2026.

“Punimet po realizohen në kuadër të projektit “Rehabilitimi i rrugës hekurudhore Linja 10, Pjesa Jugore (Fushë Kosovë – Mitrovicë). Kërkojmë mirëkuptimin e qytetarëve dhe ju rekomandojmë përdorimin e rrugëve alternative gjatë kësaj periudhe”, ka njoftuar Komuna e Mitrovicës. /Lajmi.net/

Postimi i plotë:

