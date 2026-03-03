Bllokohet rruga nga “Ura e KFOR-it” në drejtim të Bairit në Mitrovicë, po zhvillohen punime
Komuna e Mitrovicës ka njoftuar për bllokim të përkohshëm të qarkullimit në një rrugë.
Ky bllokim do të jetë nga ura e njohur si Ura e KFOR-it” në drejtim të Bairit, për shkak të punimeve të zhvilluara në rrugën “Hekurudha”.
Bllokada do të jetë nga nesër me 4 mars 2026 deri më 8 mars 2026.
“Punimet po realizohen në kuadër të projektit “Rehabilitimi i rrugës hekurudhore Linja 10, Pjesa Jugore (Fushë Kosovë – Mitrovicë). Kërkojmë mirëkuptimin e qytetarëve dhe ju rekomandojmë përdorimin e rrugëve alternative gjatë kësaj periudhe”, ka njoftuar Komuna e Mitrovicës. /Lajmi.net/
